你也喜歡到圖書館借閱書籍嗎？國立陽明交通大學圖書館日前分享日本翻譯書籍《老公怎麼還不去死》六都圖書館預約人數，沒想到總計高達1754人等待預約，由於陽明交大圖書館等待預約人數為0人，也讓陽明交大圖書館小編表示，「本校教職員們的婚姻關係良好！」不過此舉卻引來網友批評發言有所不妥，對此小編也出面修改文案，《老公怎麼還不去死》爆紅也引來外界熱議。

《老公怎麼還不去死》千人搶預約！陽明交大圖書館小編發言惹議

國立陽明交通大學圖書館於9日在官方臉書分享《老公怎麼還不去死》書籍在六都預約人數，包含台北／新北市立圖書館612人、桃園市立圖書館160人、台中市立圖書館317人、台南市立圖書館391人及高雄市立圖書館274人，不過陽明交大圖書館目前預約人數為0人，也讓小編開玩笑表示，「本校教職員們的婚姻關係良好！良好的身心靈狀態，共創優質校園環境」，不過隨後也補充，公共圖書館分館數量與是否設定預約人數上限影響總數，並非代表六都怨念程度。

貼文曝光後引發網路熱烈迴響，「畢業結婚之後就會預約了」、「有沒有一種可能，交大的老公需求較為疲軟」、「幫你分享給其他公圖同仁～雙北怨念真不輕啊」。

不過陽明交大圖書館小編此舉引來部分網友批評，「圖書館小編能不能有性別意識一點？上次已經一次沒把可能的騷擾當一回事，這次又拿婚姻狀態當話題。性別敏感度實在不夠，考慮一下去上性平課程吧...」、「問題不是不能分享這本書，書當然值得讀，問題在您的文案標籤化了這本書想表達的訊息、標籤化借閱預約此書的人，也錯誤歸因了預約人數少的來由」、「預約此書＝婚姻、身心靈狀態有問題／沒預約＝沒有問題？這是什麼沒有道理的因果關係與二分法？」、「借書的人不代表婚姻關係不好，沒借這本書也不代表婚姻關係良好。我覺得透過表面上的借書數量全是他人的婚姻關係不恰當。小編若單純想宣傳這本書，或許可以單就書的大綱簡介就好。如果真的想跟婚姻關係連結，請透過嚴謹的論述提出證據」。

《老公怎麼還不去死》是什麼書？陽明交大圖書館小編改文案回應了

事實上，《老公怎麼還不去死》完整書名為《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，該書為日本作家小林美希撰寫，探討妻子從生小孩、做家事到育兒壓力都得獨自面對，迫於年齡、經濟狀況、社會觀感、兒女學業，咬牙忍著不離婚，最終卻變成希望丈夫死掉的妻子。整本書共分為五個章節，不僅採納日本主婦、職業媽媽對於另一半幫不上忙的經歷，同時也訪問到男性非正職員工育兒路，書籍引發許多讀者熱烈迴響，「雖然是日本的家庭狀況，但是很適合全球所有的男女都閱讀。身為丈夫的人不要以為自己做得很好，身為妻子的人可能單從簡介、目錄就會心有戚戚焉」、「作者搜集各種日本家庭的故事，雖然與台灣及其他國家的生活背景不太相同，法律、執行面等等，但最初的起點都是一樣：雙方互相尊重、需要溝通及協調，才能減少誤解、甚至是無法原諒」。

隨後陽明交大圖書館小編也出面解釋，「原書為日本的翻譯圖書，《夫に死んでほしい妻たち》，近期為熱門的預約書。透過書中的案例，可以檢視與改善婚姻的關係。而婚姻關係也非絕對的兩性」。小編也補充館藏延伸圖書大部分為一分為二的性別，「但書中的概念可提供關係改善的參考」，最後強調願接受所有指教，將文案修改為「近期婚姻關係熱門圖書，歡迎預約」，圖書名稱也加長為《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》並附上博客來連結介紹，同時刪減「並非代表六都怨念程度」用語。

《老公怎麼還不去死》網路大爆紅！律師解釋「思想犯」不違法

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看《老公怎麼還不去死》近一個月網路聲量趨勢，可以發現2024年5月11日因國立陽明交通大學圖書館小編公布《老公怎麼還不去死》書籍在六都預約借書人數，掀起臉書、PTT上網友熱烈討論，不僅有人好奇提問「出一本《老婆怎麼還不去死》會熱賣嗎」，還有律師現身解答書籍是否會違反法律議題，當日網路聲量累積1291筆。

律師雷丘11日在臉書粉專說明刑法第25條對於未遂犯規定，「已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。未遂犯之處罰，已有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之」，舉例來說，毀損罪不會處罰未遂者，預備放火罪、預備殺人罪則因準備行為本身具有高度危險性，因此例外規定處罰。

雷丘指出，比預備更前階段稱為「陰謀犯」，不過陰謀犯連準備動作都還沒開始，只是心中策劃犯罪計畫，特殊案例像是刑法第101條規定的陰謀暴動內亂罪，「如果只是在心裡想想要犯罪，並沒有具體犯罪計畫的，學理上稱為『決意犯』或『思想犯』，刑法上是完全不處罰的。所以各位人妻們在心裡想著《老公怎麼還不去死》，在刑法上是完全沒有問題的，家庭和諧層面不在討論範圍內。」

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2024年04月13日至2024年05月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《老公怎麼還不去死》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」

(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。