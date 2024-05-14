違規記點新制去年6月30日上路，放寬民眾檢舉及增加記點項目，導致違規件數暴增，引發職業駕駛不滿抗議。立法院今天三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正；1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，交通部日前表示，最快6月可以施行。

新規明定不開放民眾檢舉項目包括，騎機車手持行動電話通話、汽機車駕駛人吸菸影響他人行車安全、倒車未顯示燈光或不注意行人及大型車倒車無人在後指引等。

此外，在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、快車道臨時停車；在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，也不開放民眾檢舉。

不過，騎機車未依規定戴安全帽、在人行道與行人穿越道違規臨時停車、不依順行方向停車，以及占用身障者停車位等項目，仍開放民眾檢舉。

違規記點方式則限縮在當場由警察攔檢，可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形，道路交通安全講習扣抵違規點數次數，也從每年一次可抵扣兩點規定，放寬為每年兩次，共可抵扣四點。