隨著太陽直射逐漸北移，每年5月也迎來了二十四節氣中的立夏。奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉認為，立夏是陽氣最旺盛的時期，人體的生理活動也相應增強；正因為陽氣茁長，立夏的養生重點與生活型態調整，應是「避暑養陽」和「調養心神」。鑑於暑氣旺盛、冷飲盛行，冰飲不要大口灌入，建議可以中藥茶飲取代手搖飲料

許晉嘉說，立夏是告別春天，迎接夏季正式到來的時節，夏雨漸長而夾熱，萬物生機盎然茁壯。夏季陽氣旺盛，適當地曬太陽是獲取天然熱源的極佳時機；然而酷暑炎炎，若是在中午直曬則易有中暑之風險，因此可以利用早晨或傍晚的涼爽時光，進行適量的日光浴，除能幫助身體補充維生素D，還能補給體內的陽氣。

許晉嘉表示，夏季天熱，需要經常注意暑氣耗氣耗陰，因此在涼爽的時機，進行輕中度的運動最佳，例如太極、瑜珈等，能夠在不過度消耗體力下，增強身體對熱的適應性。

至於在飲食上，許晉嘉也建議，應避開過於油膩和辛辣的食物，選擇新鮮蔬果，如黃瓜、西瓜、芥菜等，不僅營養豐富，還能夠清降暑氣、養陽保健。

此外，夏季為五臟中「心」之所主，也是適合「養心」的季節，保持心情愉快、避免情緒過於激動或緊張，是養護心氣不可或缺的一部分。「汗為心之液」，適當地流汗，有助於祛暑健體，但過度的流汗反而會耗損心氣，因此需避免在高熱的日正當中大量出汗。

許晉嘉指出，良好的睡眠也是調養心神不可或缺的部分，須避免熬夜並保持睡眠環境的舒適安靜。夏天心火旺盛，因此建議可以每天抽時間進行冥想或深呼吸，有助於穩定情緒及清心除煩。

許晉嘉還說，天氣炎熱的立夏，冰涼甜膩的飲品總是很難避免，然而過甜的飲食容易造成身體負擔、累積痰氣與溼氣；涼飲直入脾胃，除了無助於撲滅暑氣之外，更容易將暑氣包裹，形成「寒包熱」的特殊中醫生理現象，此時建議使用菊花、荷葉、薄荷等藥材，配合檸檬與綠茶等沖泡茶飲，作為含糖冷飲的替代品，能夠清暑祛溼、清心提神。