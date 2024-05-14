使用YouTube觀看影片很方便，一名女子發現把YouTube自動播放功能關閉後，廣告竟然自動消失，看影片暢行無阻，網友依照她的方式設定，紛紛驚呼「真的完全零廣告」，但也有人實測後依然有廣告，並表示這是YouTube的Bug。

原PO近日於《Threads》指出，她把YouTube設定中的「自動播放」功能關掉，在沒有購買會員的情況下，觀看影片全程未跳出任何廣告，讓她直呼「太扯了」。

網友看了她的發文後，紛紛打開YouTube到設定中把「自動播放」功能打開再關閉，隨機點選影片，果真沒有出現任何廣告，「真的欸！關閉自動播放功能後，把App滑掉重開就沒有廣告了」、「真的完全零廣告」、「剛剛去把它打開再關掉，真的沒跑出廣告。」

但有部分人表示，這是YouTube的Bug，是不正常的現象，有人按照原PO的方法測試，依然會有廣告，也有過來人說，以前曾有長達2個月的時間，看YouTube沒廣告，後來官方修復錯誤後，廣告又跑出來了。