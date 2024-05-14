準總統賴清德520就職典禮，國民黨縣市首長有哪些人參加？目前除台中市長盧秀燕、連江縣長王忠銘表態出席，台北市長蔣萬安也鬆口可能調整行程；桃園市長，張善政也最新表態會參加。針對外界抨擊藍營參與度不高，盧秀燕14日表示，受邀的人多半有重要工作在進行，大家祝福的心應該有，但不應該做比較或批評。

盧秀燕表示，她對於總統就職的邀請一向表示禮貌、尊重，上屆蔡英文總統就職就有參加，這任賴清德就職也會親自參加，但因為當天剛好是星期一、也是台中市議會總質詢第一天，要特別感謝4位議員放行讓她請假；其實，有議會質詢問題的不只她，像桃園也碰到這個問題，建議總統就職小組應向這些願意放行的議員表示感謝。

針對外界點名藍營哪些人不參加總統就職，盧秀燕說，台灣是民主國家，每個人會有自己的行程，且這次受邀者多半都是有本職、重要的工作在進行，今年就職典禮邀請函發得晚一點點，也許有些人工作已經安排妥當、沒辦法更動，也不是每個人都可以請假成功，大家祝福的心應該有，但不應該去做比較、也不應該批評，因為每個人都有自己工作上的考慮。

此外，對於藍營議員指盧秀燕參加520就職典禮是提前見習2028，盧秀燕說，謝謝議員抬愛，但對於無關市政的政治評論，她都沒有評論。