大陸電動車產業蓬勃發展，就連電動巴士也積極搶市，外媒報導，大陸電動巴士目前在歐洲的市占率高達近三分之一，今年初搶走比利時價值4300萬歐元（折合約新台幣15億元）的大訂單，導致當地老字號車商Van Hool在上個月宣布破產。

根據《政客》報導，大陸搶攻各國市場，歐洲去年銷售的電動車中，有5分之1來自大陸，今年市占率預計將成長到4分之1。不只電動車，公車產業也存在類似情況，大陸利用國內市場的規模及低成本力壓歐洲競爭對手。

Chatrou CME Solutions報告顯示，歐洲去年排名前12的製造商，電巴銷量5107輛，其中大陸車廠市占近三分之一，由宇通、比亞迪，比亞迪與英國Alexander Dennis 的合資企業和中通囊括。

其中比亞迪的影響力最大，比亞迪今年1月拿下比利時交通公司De Lijn一份92輛電動巴士大單，價值4300萬歐元，當地製造商Van Hool難敵陸企競爭，Van Hool已在上月宣布破產。