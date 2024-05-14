「CG ARK夢想方舟」對應產業需求，培訓專才銜接至企業就業。圖為「夢想方舟CG ARK」110年開幕活動。（高市經發局提供）

位於高雄亞灣區的「夢想方舟CG ARK」，是由台灣知名動畫製作公司「西基電腦動畫」與夢想動畫合作的公司；近期西基動畫再度與盧卡斯影業攜手，製作星際大戰短篇動畫影集《帝國傳說》，登上串流平台Disney ＋播映，成功讓台灣本土動畫影視產業進攻國際市場。

「夢想方舟」是透過數位發展部與高雄市政府支持，利用「以戰代訓」的模組培育產業所需菁英，創立3年來，已培育逾800名人才，國際師資群突破50位。完訓學員直接媒合產業群就業，以2023年辦理狀況為例，單一班級最高就業率達45.45％。

西基動畫實力在國際有目共睹，是台灣目前為止唯一連續兩年獲得日間艾美獎、安妮獎及三項SIGGRAPH殊榮的動畫公司。近年來接連榮獲被譽為動畫界奧斯卡獎的「安妮獎」第50屆最佳兒童動畫電影／媒體製作獎、美國年度影視獎項「土星獎」第51屆電視影集類最佳動畫獎肯定，團隊製作能量持續精進中。

為讓數位領域創作者完成理想目標，夢想方舟集結頂尖企業與專家成立人才培訓學院，教授影像、動畫、遊戲、娛樂與互動等課程，並透過導入國際級製作專案能量及製程，利用「以戰代訓」模組培育產業所需菁英。

曾上過「材質貼圖班」的向同學表示，為進入動畫產業，陷入無數次輪迴：工作存錢，再辭職找資源學習；積蓄用完後，又不得已回到職場工作。直到遇見CG ARK夢想方舟後，免費的資源讓自己得以全心衝刺，並達成心願，順利在30歲前入職西基動畫。

高市府經發局長廖泰翔表示，感謝「夢想方舟CG ARK」進駐亞灣，3年來為高雄智慧科技產業帶來許多助力，尤其在培育優秀數位內容人才這塊著墨最深，讓台灣的動畫產業在國際舞台上大放異彩。