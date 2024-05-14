PC品牌大廠華碩13日舉行法說會，第1季合併營收1,141.06億元，季增2％、年增11％，預估第2季PC出貨季增10至15％，AI伺服器延續第1季達倍數年成長，14日以510元開高，一度來到512元歷史新高。

華碩13日舉行法說會，公告第1季營收1,141.06億元、季增2％、年增11％，營業利益46.36億元、季增98％、年增227％，稅後淨利54.47億元、季增39％、年增424％，EPS 7.3元，毛利率14.9％。

華碩共同執行長許先越在法說會上提到，21日的發表會將發表搭載Snapdragon X Elite處理器的Vivobook，支援微軟AI功能，將大幅提升生產力，由於PC、NB要符合AI PC的定義，除了記憶體需在16GB以上，CPU內的NPU（神經網絡處理器）也必須有足夠的算力，預估AI PC的價格漲幅可能增加100至150美元，對於獲利結構有正面影響。

華碩認為AI PC會是PC產業的重大產品循環，除了21日的發表會外，也將在6月的COMPUTEX推出新款AI PC產品。

除了B2C，華碩在去年持續投資前發AI伺服器，華碩共同執行長胡書賓表示，目前AI伺服器的目標客戶以區域型客戶為主，目前AI伺服器站伺服器部門營收約7至8成，樂觀看待占比將持續提升。

在展望部分，今年下半年會進入AI PC的產品循環，第2季預估PC出貨季增10至15％，零組件與首季持平，至於AI伺服器在首季基期較高，但仍看好第2、3季延續，年成長達到倍數成長。

華碩在14日早盤時開510元，隨即達到512元歷史高點後回落至500元徘徊。