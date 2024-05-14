「乖乖虎」蘇有朋，近期於大陸舉行《在多重宇宙中遇見你》巡迴演唱會，吸引上萬粉絲前去朝聖，也掀起回憶殺。台上他高唱《還珠格格》經典歌曲，台下更同框當年《倚天屠龍記》的「周芷若」高圓圓、「殷離」陳紫函和「小昭」陳秀麗等人。不過唯有「趙敏」賈靜雯缺席，她發文表示：「真的好遺憾……」。

高圓圓、陳紫函和陳秀麗是在後台與蘇有朋相見歡，《倚天屠龍記》演員時隔22年再同框，陳紫函曬出多張合影，表達與好友相聚的感動。而她也貼心地將這次沒能到場的賈靜雯P進合照中，「讓我用神力將賈靜雯帶到現場，倚天四美就是要整整齊齊的！」對此，賈靜雯也在微博轉發貼文，寫下：「雖然我無法到北京，謝謝把我P上讓我與你們同在，我們是經典的組合」。

陳紫函曬出後台合照，還貼心地將這次沒能到場的賈靜雯P進合照中。（圖／陳紫函微博）

賈靜雯轉發貼文感謝P圖。（圖／翻攝自賈靜雯微博）

賈靜雯同時祝福蘇有朋：「我的無忌，為了這次演唱會精心策劃了很久」強調遺憾沒辦法現場支持，還好有倚天夥伴們增添光采。「時光不老，我們不散！倚天的戰友們，有緣相見」。而照片一出，網友紛紛留言「歲月從不敗美人，最好的青春，最好的你們」、「姊姊們都好美，依舊和當年一樣，我哥也很帥」、「朋哥版的倚天屠龍記看好多遍了！全員美女，太愛了。」甚至還有粉絲將2002年合照與2024年版本組在一起，並敲碗四美同框。