許多民眾喜歡去好市多採買，一名網友表示，日前買了一瓶酪梨油，分裝到小瓶的油壺時發現顏色比以前買的還深，而且價錢也變貴很多，好奇有沒有會員也遇到同樣問題。貼文曝光引發熱議，內行人表示，原PO這次買到的是「冷壓初榨」酪梨油，顏色深很正常，「油中的高檔貨，本來就比較貴」、「很高級，我要去買了！」

一名網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」社團發文表示，日前買了一瓶酪梨油，分裝倒入油壺時驚覺顏色很深，跟之前買的酪梨油差很多，而且價錢也比較貴，之前一瓶300多元，這次買卻要500多，好奇是否有換廠商。

許多常回購酪梨油的網友也表示，最近買也發現顏色比以前的深很多，炒菜顏色不太好看。內行網友解答，原PO這次買到的是初榨冷壓酪梨油，顏色深、草味濃且營養多，因此價格比較高，「這罐是好物，油中的高檔貨」，之前買一瓶300多的是精煉過的酪梨油，賣場不會再進貨了；也有會員留言「這是高級的，我要去買了。」

另外眼尖網友發現原PO分裝的油壺為透明塑膠瓶，提醒他別再用這種瓶子裝油，應該選擇深色玻璃瓶，以免光照導致變質。