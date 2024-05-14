準總統賴清德即將在20日上任，他的內閣之中，有不少人是民進黨籍前立委。昨（13）日更傳出前綠委何志偉接任總統府副秘書長。對此，國民黨立委陳玉珍認為，何志偉處事圓融，若傳聞屬實，對總統府和立法院的相關溝通會有很大幫助，「總是比吳釗燮好多了」。

《上報》昨報導，現任兩位總統府副秘書長中，張惇涵會留任，而黃重諺則將轉任國安會諮委，留下的空缺傳出會由何志偉接任，但針對相關報導內容，何尚未做出回應。

陳玉珍今受訪被問到何志偉可能入府一事，直言何志偉過去在立委任內處事圓融，與跨黨派委員互動良好，若真的成為府副秘書長，對總統府和立法院的相關溝通會有很大幫助，總比即將擔任國安會秘書長的吳釗燮好多了。

陳玉珍指出，現在執政黨是國會少數黨，多多跟在野黨委員溝通，找到對的、願意幫總統府說明，以及和立院溝通的人，對賴清德幫助很大。她也祝福何志偉，稱府副秘書長是個很好的工作、很適合他。