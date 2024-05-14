台灣牛仔褲大廠如興紡織董事長陳仕修，被控2015年的玖地併購案違法增資130.2億元，造成如興損失3.7億餘元。陳仕修棄保潛逃美國，台北地方法院沒收500萬元保證金，並發布通緝。由於如興在總統蔡英文任內獲國發基金投資，但陳仕修卻坑殺國發基金及投資人。調查局在總統蔡英文520卸任前，今天（14日）將陳仕修列名「外逃通緝要犯」名單，並積極追緝。

如興案不但坑殺國發基金，也造成大批投資人損失，投資人認為如興過去3次向金管會提出增資申請，2度遭駁回，但巧合的是，2017年1月11日總統蔡英文出訪尼加拉瓜，參觀如興在當地的成衣廠後隔2天，金管會就同意辦理現金增資，募資金額高達130億元，2017年6月更獲得國發基金的挹注，以每股18.6元認購如興現增股，投資人因投資如興公司損失慘重，雖已組成自救會，但難以追討損失。

陳仕修（摘自調查官官網）

據指出，2009年陳仕修以華爾街金童之姿，以1億元就取得如興3成股權，入主如興。2015年，陳仕修購併比如興大5倍、全球市占第一的中國牛仔成衣大廠玖地集團。陳2016年向金管會申報現金增資案，預計以每股18.6元價格，發行7億股新股募資。

但如興3次送件都被金管會質疑而擋下，2017年1月11日總統蔡英文出訪尼加拉瓜，參觀如興在當地的成衣廠後隔2天，金管會就同意辦理現金增資，募資金額高達130億元，2017年6月更獲得國發基金挹注，以每股18.6元認購如興現增股，共投資14億8800萬元，成為持股9.77％的第3大股東。但如興爆發弊案後，不但國發基金慘賠，多家銀行同踩地雷，投資人血本無歸，欲哭無淚。

檢方調查，如興2015年宣布以3億8760萬美元併購大陸牛仔褲代工廠玖地集團，並決議以現金增資發行7億股新股，但金管會質疑收購案預期綜效及交易價格的計算方式，不准辦理增資。

陳等人為爭取金管會認同，隱匿玖地藉由出售旗下重大虧損子公司以拉高未來淨利的事實，並佯稱如興僅需於交割時給付頭款，餘款則待收購後經營績效確達公開說明書上的預估投資效益後再分期給付，以此兩面手法致金管會誤信核准增資，如興違法募資達130億2000萬元。

另外，如興收購玖地後，陳仕修明知增資發行公開說明書中，投資架構包括項城夢爾羅公司，而夢爾羅2017年稅後淨利較合約書規範的金額短少577萬餘美元，如興依約無需給付第1期績效款項，卻仍然給了這筆錢，害如興公司損失3億7258萬2000元新台幣。

北檢曾於2019年7月27日訊問陳仕修，訊後諭知500萬元交保，並於2021年8月27日依《證券交易法》有價證券發行詐偽、隱匿申報、特別背信等罪起訴陳仕修、財會部副總徐仲榮及投資部門經理黃詩萍3人。

台北地方法院審理期間，因傳喚陳仕修未到且拘提無著，疑潛逃美國，北院先於2022年7月29日裁定沒收陳仕修當年的500萬元保證金，並於2022年8月2日發布通緝陳仕修。

調查局調閱出入境資料，發現陳仕修早於2021年12月28日就離境赴美，已將陳仕修列為「外逃通緝要犯」名單，積極追緝，並鼓勵民眾檢舉陳行蹤，若緝獲返台歸案將發給獎金。