國際巨星荷莉貝瑞（Halle Berry），2001年憑著在電影《擁抱豔陽天》的精湛演技，奪下奧斯卡最佳女主角殊榮，也是全球首位非裔影后。雖然已經57歲，不過仍擁有火辣魔鬼身材，是許多人心中性感的代名詞。沒想到母親節當天，遭到藝術家男友Van Hunt「出賣」，PO出她站在陽台，全裸露屁股蛋的養眼照，掀起全球網友熱議。

荷莉貝瑞與音樂人男友Van Hunt交往多年，兩人感情穩定，還不時在社群網站放閃曬恩愛。日前母親節，男友在社群發文祝她節日快樂之餘，竟無預警把她全裸站在陽台上的養眼照PO上網；荷莉貝瑞性感身材盡收眼底，微微露出側乳，一顆渾圓屁股蛋更是搶盡目光。不過荷莉貝瑞當下眼神錯愕，似乎沒有預料到「解放身體」這幕會被捕捉到。雖然不少人大讚她體態維持相當好，但也有人認為男友Van Hunt此舉相當不妥，沒有拿捏好尺度。

荷莉貝瑞全裸照被男友PO上網。（圖／vanhunt IG）

荷莉貝瑞其實早在去年就曾發布自己的全裸照，只見留著一頭長捲髮的她，一絲不掛站在陽台上喝酒，似乎毫不介意光溜溜的模樣被看到。不過手擺放的位置及站姿，則是巧妙閃避過重點部位，大膽作風掀起熱議。

荷莉貝瑞曾公開自己的全裸照。（圖／halleberry IG）

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