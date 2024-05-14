律師鄭鴻威涉嫌組「律師團」洩漏偵查祕密給詐團案，台北地檢署查出，鄭擔任詐團「軍師」分派101件車手案給15名律師辯護，接受詐團虛擬貨幣報酬洗錢，4個月獲利1200萬元，檢察官13日依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭男等16名律師及助理林佳毅、會計師李昊承共18人，結果台北地院開移審庭時，檢察官爆料鄭將300萬贓款藏在橋頭地院石姓法官辦公室，北檢14日表示石姓法官部分已另案偵辦中，不排除傳喚石姓法官說明。

鄭鴻威只承認犯洩密罪，也承認有把錢交給石法官，因和石是熟識朋友，石在任公務員前曾在建設公司上班，去年他因為想買房，請石幫忙找代銷商或建商，所以先拿一筆錢給石，若有不錯機會，可先支付預售工程款，與詐騙、洩密無關。

橋頭地院表示，石姓法官未曾被檢方列為關係人偵訊，也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人的案件，本著勿枉勿縱的精神，已著手內部調查。

起訴指出，身為律師事務所主持律師的鄭男去年加入「銀河車隊－美國」詐團，負責處理其旗下車手被逮的法務事務。鄭男自行或指揮就讀國立陽明交大科法所碩士生的法務助理林佳毅，安排15名派案律師擔任落網車手的辯護人，監視車手是否供出上游，取得偵查筆錄、車手遭羈押、扣案贓款數額等資訊，並告知詐團。

鄭男以每案6萬元收案；助理林男安排黃耕鴻等15名律師接案；15名律師各獲3案至24案，律師每案可獲4萬元，林男派案每案抽佣5000元。鄭收詐團虛擬幣報酬，定期請友人會計師李昊承轉換現金洗錢。

律師黃耕鴻除接受鄭派案外，另於去年11月2日在桃檢偵查庭內偷錄音，再將錄音檔提供當事人，另黃也學鄭當起「律師頭」，在花蓮地檢署偵辦詐團案時，要求派案律師回報在押被告的陳述內容、或寄會客菜、寄物等需求，再洩密給詐團。