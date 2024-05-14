關注美股走勢，終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌81.32點，或0.20％，收在39431點；標普500指數下跌1.26點，或0.02％，收在5221.42點；Nasdaq指數上漲47.37點，或0.28％，收在16388.2點；費半指數上漲15.05點，或0.31％，收在4823.08點。

美股開高走低，四大指數收盤漲跌互見。繼上周五密西根大學發布通膨預期全面回升之後，FED紐約分行公布1年通膨預期，也由3.0％上升至3.3％、創2023／11以來新高，且高利率環境使民眾對未來的財務信心有所下降。

此外，FED副主席Jefferson發表鷹派談話，認為在通膨明顯下降之前，將支持利率維持不變。相關訊息造成盤中美債殖利率降幅收斂，壓抑美股四大指數開高走低，其中道瓊指數尾盤收黑、結束連8日上漲態勢。在盤面焦點方面，時隔三年的散戶抱團股捲土重來，包含GAMESTOP、AMC等個股飆漲超過7成，盤後股價亦持續大漲。

統一投顧分析，市場靜待美國4月PPI及CPI通膨數據、零售數據及聯準會主席鮑爾談話，將左右投資人樂觀情緒。而最新一期海運運價連五漲，運價突破2000點關卡，指數大漲365.16點至2305.79點，週漲幅18.81％，創今年以來最大的單週漲點及漲幅，指數也創下2022年9月23日2,072.04點以來新高。

另中國大陸五一長假後，客戶需求突然暴衝，預估6月還會加收旺季附加費，加上第三季是貨櫃海運傳統旺季，運價近期可望維持高檔或繼續向上攀升，將有利貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的營運及獲利表現。

就技術面來看，台股13日向上跳空，盤中創歷史新高20933，指數在所有均線之上，呈現多頭排列，日KD指標進入高檔鈍化區，MACD指標紅色柱狀體增加，強勢多頭趨勢不變。在類股健康輪動下指數有機會再創高。