大腸直腸癌發生率與案例數在國內始終是「名列前茅」，如何做有效防治策略一直是重要醫學及公衛議題。義大大昌醫院團隊自2018年以來，每年大腸鏡下鋸齒狀腺瘤的發現率均可高達7％以上，相較於過去研究文獻平均發生率4.6％較高。此研究結果也登上腸胃內視鏡領域的頂尖雜誌《內視鏡》。

目前國民健康署提供50至75歲民眾兩年一次的免疫法糞便潛血檢查。但近年來大腸直腸癌有逐漸呈現年輕化趨勢，媒體上也不乏知名人士罹癌的報導，有許多民眾紛紛至醫院就診諮詢，請醫師評估是否需做大腸鏡檢查。

大腸癌有年輕化的趨勢，醫師呼籲民眾早日檢查，圖為不同階段的腺瘤性息肉。（義大大昌醫院提供／林瑞益高雄傳真）

醫師表示，大腸鏡並非只是「有做有保庇」，其對於大腸癌的保護力根植於高品質的檢查。大昌醫院胃腸肝膽科主任醫師葉人豪指出，過去認知大腸癌多半為腺瘤性息肉逐漸癌變而成，但有約 15％的案例是「鋸齒狀腺瘤」導致。鋸齒狀腺瘤外觀和一般腺瘤截然不同，典型的大腸腺瘤通常具有較為明顯的隆起或顆粒外觀，然而鋸齒狀腺瘤通常扁平、透明且伴隨黏液覆蓋，也因此可能被檢查者「視而不見」。

鋸齒狀腺瘤「低調」的外觀不僅成為大腸癌防治的死角，也成為臨床研究的難點。葉人豪指出，相對於腺瘤性息肉，鋸齒狀腺瘤更不容易利用大腸鏡或是糞便潛血檢出，因此每一次大腸鏡檢查時，除了必須把腸子清乾淨，醫師的認知與專業更扮演關鍵角色。必須具備高度的專業與細心，配合染色與影像內視鏡等技術才能使其無所遁形。

大昌醫院團隊研究結果顯示，20至49歲族群的鋸齒狀腺瘤發生率與50歲以上相差無幾，代表鋸齒狀腺瘤在年輕族群仍不可掉以輕心。此外，醫師對鋸齒狀腺瘤的認知，以及放慢大腸鏡檢速度，都有助於提升找到鋸齒狀腺瘤的機會。醫師強調，大腸鏡做得快並不等於技術好，確實找到、切除息肉才是檢查最重要的目的，也才能達到防治腸癌的最佳效果。