傳出蔡英文總統卸任前將以「赦刑不赦罪（免刑不免罪）」方式特赦前總統陳水扁，扁主治醫師陳順勝今喊話，「520前無罪特赦陳水扁總統」。而且，他們「主張『除罪』特赦而不只是『除刑』特赦。」

陳順勝今在臉書指出，比較台灣過去重要的特赦案件；當年陳水扁擔任總統時，曾讓判15年的強盜犯蘇炳坤除罪；李登輝任總統時，對美麗島事件的處理，也讓參與者除罪，對扁案他們期待的也是除罪特赦。

他說，陳水扁總統一下任就受到許多不公平的司法待遇，許多案件在審理的程序不正義，「免刑不免罪」或硬要他認罪，豈不是在歷史上為「不正義的司法背書」，他們認為期期不可。

陳指出，過去不正義辦案，現在若要認罪才特赦無法平反潛伏的冤屈。否則將來也只會讓藍營一直不斷把有罪、貪腐的標籤往陳水扁以及綠營身上抹。「特赦就應該要無罪」，政治問題就要政治解決，而不是用有瑕疵的法律或程序去繼續處理。

他表示，歐美國家總統特赦權的立法的意旨，並不是東方人帝王時代封建思想，認為是對受刑人的恩典，而是他們認為法律是人制定與執行的，因此國家機器就可能在三權分立的架構下，某些權利擴張，在執法上就可能會有偏差或不符合程序正義，造成國內長期無解的紛爭，總統就可以執行特赦予以補救。

他說，過去國民黨執政引導程序不正義的辦案，若民進黨政府又是「有罪才特赦」，豈不是為此背書。

他認為，如果這次用「有罪特赦」等於「四分之一式的特赦」，接著停審中的案件要重新續審，陳水扁總統勢必要又要再次面對漫長的審理過程，這對扁的健康和精神狀態都是很大負擔，「創傷後壓力症候群PTSD」很可能會復發。也會在法庭上繼續無止境的紛爭，未結案案件，將來到法院如果要求民進黨所有未實施政治獻金法之前，曾經分過阿扁經費的人都得到法院作證，那陣容之大相當可觀，層級之高令人難以想像！而且紛爭可能從黨內延伸到藍綠，台灣將無寧日。

他說，陳水扁是之前藍綠撕裂、司法的錯誤犧牲品，例如國務機要費就是一例，法官做出和國民黨籍前總統馬英九特別費案截然不同的判決，因此後來才會提案修會計法。

他表示，「我們期盼蔡英文總統可以在520新政府就職前展現高度，希望陳前總統能無罪特赦，可讓藍綠和解，永遠終止爭議，我們覺得520是個時機，蔡賴總統都可以做，我們要求是無罪特赦」。