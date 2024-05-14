近日傳出蔡英文政府將在卸任前特赦前總統陳水扁，引發各界議論。前國民黨主席洪秀柱痛斥，陳水扁不是政治犯，是100％貪汙犯，呼籲立法院應立即針對赦免法，對特赦對象，有數罪在身尚未定罪者不得特赦。

洪秀柱今（14）日發文提到，2008年8月14日當天，她在立院開「陳水扁家族海外帳戶大解密」記者會，拿出陳家在海外四個帳戶遭瑞士聯邦檢察署凍結戶頭，並主動來函台灣，請求相關司法協助的證據，記者會前類似指控，陳水扁都還矢口否認。

洪秀柱進一步說道，當天下午，陳水扁就公開承認沒有據實申報財產，公開承認「做了法律不允許的事」，隨後一件件離譜的貪腐事跡，讓陳水扁與其家族於2008年12月12日被提起公訴。

「陳水扁不是政治犯，是100％貪汙犯！」洪秀柱直言，民進黨違反多數民意，特赦國際認證的貪污犯，就是反民主的帝王心態，痛批執政的傲慢不再掩飾，民主的精神盪然無存。

洪秀柱質疑，還要忍受這樣的政府多久，並呼籲立法院應立即針對赦免法，對特赦對象，有數罪在身尚未定罪者不得特赦。