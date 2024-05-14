「F.I.R.」飛兒樂團前主唱Faye（本名詹雯婷）告恩師兼團長陳建寧偽造文書不起訴，Faye反被起訴誣告罪，台北地院14日以證人傳喚陳建寧、阿沁（黃漢青），但阿沁請假，成為師徒反目後，首度在法庭上重現另類「師徒合體」。

Faye是飛兒樂團的首任主唱，2004年因「Lydia」等歌曲走紅於華語歌壇，2018年2月Faye宣布單飛，以本名加盟亞神音樂；事後傳出Faye與陳建寧及前東家華研國際鬧翻，樂團則找來新主唱Lydia（韓睿）再出發。

Faye指控華研有1份履約保證書簽有她名字的合約，並非她親自簽名，她也沒印象有授權他人代簽，質疑該保證書是陳建寧及華研董事長等高層涉嫌偽造。陳建寧挨告後則反控Faye涉嫌誣告及妨害名譽。

檢方首度調查時，Faye指出僅授權陳建寧在相關文件上，簽她的身份證字號，但從沒在與華研的履約保證書上親自簽名。不過，檢方將保證書等文件上的簽名筆跡送請刑事局鑑定，結果認定與Faye的親筆簽名相符，認定陳建寧等人不構成偽造文書。Faye被控誣告及妨害名譽等部分，檢方認定她沒有誣告及妨害名譽等犯意，將她不起訴。

但案經高檢署再議後，發回北檢續查，檢方認定Faye明知保證書上是她簽名，仍控告恩師陳建寧等人，去年6月依誣告罪起訴Faye。