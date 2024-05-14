氣象署地震報告顯示，花蓮今天上午10時34分發生規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東北東方8.5公里，位於花蓮縣近海，深度22公里，各地最大震度花蓮4級、宜蘭3級，以及台中、南投2級；新北、新竹1級。

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