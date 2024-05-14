6縣市有感！10：34花蓮規模4.7地震 最大震度4級 10:482024/05/14 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10：34花蓮規模4.7地震，最大震度4級。（氣象署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象署地震報告顯示，花蓮今天上午10時34分發生規模4.7地震，震央在花蓮縣政府東北東方8.5公里，位於花蓮縣近海，深度22公里，各地最大震度花蓮4級、宜蘭3級，以及台中、南投2級；新北、新竹1級。 震央在南投！規模4.1地震8縣市有感 非0403餘震 台東旅遊補助「慢上路」 業者喊抗爭 縣府擬方案自救 新人「每周請假」害店裡缺人手！老闆崩潰：怎讓她滾 #地震 #花蓮 #規模4.7 #氣象署 #震度 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 13：16花蓮規模4.9地震 最大震度4級 13縣市有感 13:282024/05/11 生活 鋒面殺到全台雷雨！今驟降10度 周三起北部低溫剩15度 08:012024/05/13 生活 又是半夜來！花蓮連5震 最大震度4級北部有感 03:402024/05/12 生活 震央在南投！規模4.1地震8縣市有感 非0403餘震 16:102024/05/13 生活 17：44規模4.9極淺層地震 太魯閣震度4級 13縣市有感 17:542024/05/11 生活 鋒面殺到雨彈夜襲！北北基等7縣市大雨特報 21:232024/05/12 生活 0403花蓮地區地震 國產署提供國有地安置災民 18:462024/05/13 財經 新光暫停募集有玄機？高股息ETF市場透露新訊息 07:002024/05/12 財經 花蓮知名冰店無預警喊熄燈 5／19最後一天 原因曝光 08:162024/05/11 生活 不只農遊券！農業部義賣大西瓜助花蓮震災重建 12:182024/05/11 生活 台東旅遊補助方案3階段上路 自由行住宿可省千元 18:142024/05/12 生活 震後助攤商 花蓮市長：公有市場攤位費最多減5成 14:532024/05/12 生活 花蓮北濱外環道截水溝被震壞 15日起封閉10天搶修 15:092024/05/13 生活 花蓮縣政府攜手花蓮縣、玉溪地區農會 花蓮大西瓜首日銷售破千顆 21:512024/05/12 財經 20年最強磁暴！極光大爆發台灣卻看不到 氣象署曝原因 13:032024/05/12 生活 花蓮旅遊補助6月上路 台東盼同步實施揚言北上抗議 12:392024/05/11 生活 憂核電廠防震能力 三監委申請自動調查 11:492024/05/11 政治 花蓮知名飯店官網價格一晚突漲 民怨：難怪沒觀光客 16:572024/05/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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