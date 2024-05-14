Jaylen Brown and Max Strus get tangled up... ruled a common foul on JB ⏪ pic.twitter.com/kTRwTK7ak1 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 13, 2024

綠衫軍塞爾提克成為東西區4組對決之中率先聽牌的球隊，他們在G4以109比102力克騎士，取得3勝1負領先，G5將在主場進行關門戰。塔圖（Jayson Tatum）勇砍全隊最高的33分11籃板5助攻，傑倫布朗（Jaylen Brown）27分，人手短缺的騎士在下半場一路苦追，終場前1分多鐘縮小至5分，但傑倫布朗關鍵三分彈守住綠衫軍勝果。

騎士主將米契爾（Donovan Mitchell）、艾倫（Jarrett Allen）因傷只能穿便服觀戰，米契爾G3弄傷小腿，艾倫則是連續缺陣7場。控衛加蘭（Darius Garland）轟進30分7助攻，莫布里（Evan Mobley）19分9籃板。塞爾提克也有傷兵波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），他整個系列賽都沒上場。

傑倫布朗第2節與騎士前鋒史特魯斯（Max Strus）在地板上糾纏，布朗拉住史特魯斯的小腿害他跌倒，但是裁判檢視重播之後只判決普通犯規，連技術犯規都沒有，引起騎士主場觀眾的憤怒。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）此戰帶著妻子與經紀人保羅（Rich Paul）出席聲援老東家騎士，他過去長年在東區征戰，塞爾提克也是他的老對頭了。首節中途攝影機照到詹姆斯，現場爆出巨大歡呼聲，他2016年率領騎士摘下隊史首冠，成為克里夫蘭的英雄，雖然他今夏有權跳脫合約，但預計明年還會續留湖人。