金門胡姓、吳姓釣客在3月17日出海釣魚失聯，隔日在福建圍頭灣海域被海警救起。因其中25歲胡姓男子具有現役軍人身分，一度險導致交人計畫生變，但陸方釋出善意，先送回吳姓釣客。至於胡男則因隱匿身分，遭到留置並進行核實。根據本報掌握，胡男和家屬保持暢通聯繫，為了盡速返回，日前胡男與家人討論後，本月8日已正式辦理退役，目前已是民間人士身分，期盼讓他回鄉更為順利。

據了解，由胡在獲救當下，並未說出自己具有軍人身分，事後才遭到查出，由於身分較為敏感，事後遭到大陸留置核實至今，到17日就正式滿兩個月。。

在國民黨立委陳玉珍積極居中協調下，陸方當時也釋出善意，同意她與家屬可以前往探視，而且都有打電話回家報平安。

但是事發至今已經將滿2個月，面對近期兩岸關係已有和緩跡象，胡男和家屬為了進一步解除雙方對於他軍人身分疑慮，經討論後，決定向軍方提出退伍申請。金防部也予以核准，並在5月8日零時生效。

金防部表示，胡士透由家屬，主動申請志願退伍，基於尊重個人及家屬意願，業奉核定於113年5月8日零時退伍生效。金防部也秉持關懷袍澤立場，持續透過金門縣政府等單位積極協調，期陸方秉人道精神，儘速讓人員平安返回。