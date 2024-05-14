37歲陳姓男子疑因感情糾紛，本月12日下午前往台南市安平區郡平路一家火鍋店持鐵槌砸毀玻璃，還朝店內潑灑油漆引發爐火起火，不僅燒傷2名客人，連自己的雙手也受傷。警方將他移送法辦後，台南地檢署向台南地方法院聲請羈押獲准，但未禁見。

法官裁定指出，陳男涉犯《刑法》殺人未遂罪嫌及放火燒毀現有人所在之建物罪嫌，犯罪嫌疑重大，且供詞避重就輕，所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，刑度極重，此等重罪常伴有逃亡的高度可能，考量被告答辯及目前檢察官所提出的事證，可預期被告目前確有規避日後審判及刑罰執行的強烈動機，致影響日後追訴、審判的進行，足堪認定確有事實及相當理由足認被告有逃亡之虞，具《刑事訴訟法》羈押原因。

另外，被告在餐廳營業時間內，店內有眾多顧客在用餐時，仍進行潑油漆等行為，造成被害人及告訴人多處燒燙傷，手段殊值非難，致被害人及告訴人身體法益侵害甚鉅，犯罪情節非輕，對社會治安及公共安全影響甚鉅，因此對被告羈押尚屬適當且必要，應予羈押。