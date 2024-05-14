第26屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱海交會）將於16日至19日在大陸福建福州舉行，往年固定安排在5月18日的開幕式，罕見提早兩天舉行。據了解，這是為了配合大陸國台辦主任宋濤16日將親自出席致詞。宋濤會在20日前返回北京，坐鎮國台辦，因應520後的台灣新政局。

由大陸國台辦、福建省政府主辦的海交會，源於大陸國家主席習近平1994年在福州市委書記任內親自創辦的「中國福州國際招商月」，是中國大陸最早舉辦的兩岸經貿展會之一。因其固定安排在5月18日開幕，又被稱為「518」活動。

海交會由最初的福州市辦會發展到福建省辦會，進而成為大陸4個國家部委加盟主辦。據悉，今年恰逢「中國福州國際招商月」創辦30周年、原外經貿部批准設立的大陸首家台商獨資企業成立40周年、福州市台協會成立30周年等節點，配合福建加快建設兩岸融合發展示範區，宋濤將親自出席開幕式並致詞。

本屆海交會以「深化兩岸融合，建設第一家園」為主題，開展「5＋3＋N」活動方案規畫和設計，即5項主要活動安排，即第26屆海交會開幕式暨海峽兩岸交流交往分享會、2024兩岸商會合作交流活動、福州市台協會成立30周年對接交流會、第7次福馬磋商會、2024招商大會；3個配套主題交流平台，同期舉辦N個招商推介和產業對接活動。

據福建省政府此前發布消息，截至7日，已有430多名台灣嘉賓確認參會，其中台灣及馬祖嘉賓超300人，預計參會台胞總數將超千人，創海交會歷史新高。同時，台灣商業總會、電電公會，台中、金門、馬祖基層商協會等50多家重要工商團體確認參會。

其次，森田藥妝、冠捷科技等近50家上市及規上台企，富邦食品等近240家台灣及大陸地區台企將赴榕參會，開展相關產業對接合作。屆時，將有多個項目在2024兩岸商會合作交流活動、2024招商大會上集中簽約對接，目前已梳理70多個項目，總投資額超人民幣1000億元。

此外，本屆海交會開幕式上，福州將發布福馬「同城生活圈」先行先試首批政策，進一步推動福州與馬祖產業合作，為馬祖居民在榕入學、就業創業、資格認證、金融服務等方面提供更多便利和更大支持。