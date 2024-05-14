現在很多人出國旅遊都會帶著孩子，但卻無法控制孩子哭鬧、踢座位等舉動。而空服員建議，遇到這種情況，可以先試著用玩具、零食或遊戲來分散他們的注意力，如果情況失控，發生可能危及飛行安全的狀況，就能按下呼叫鈕，請空服員處理。

《太陽報》報導，前空服員勞瑞（Bobby Laurie）分享，遇到小孩哭鬧或是無聊而踢前方的座位的辦法，就是「分散注意力似乎是安撫孩子吵鬧的可靠方法。然而，即使同行乘客竭盡全力來安撫孩子，也可能會失敗」。此外，孩子可能會一直按呼叫按鈕、在座位上爬上爬下，甚至不繫好安全帶等違反飛安的舉動，這時候還是需要由空服員介入比較好。

勞瑞推薦，身為家長，在旅途中可攜帶大量的玩具和零食，以安撫孩子的情緒，來自阿聯酋航空的空服員艾蜜莉（Emily Jones）則建議，拿遊戲來轉移孩子的注意力：「玩一個把新舊玩具包起來，並讓孩子猜猜裡面有什麼的遊戲。」此外，她也提醒家長可帶上睡衣和毛毯，好減緩孩子們飛行中的不適。

其他空服員則建議，讓孩童戴上降噪耳機，可讓他們感到平靜和放鬆，有助於緩解起飛或降落的壓力變化，或是隨身攜帶薰衣草香膏，讓他們聞一聞，並按摩孩子的太陽穴即可讓他們平靜下來，尤其在夜間航班上，舒緩的氣味有助睡眠。

另外，空服員艾蜜莉說，「我們很高興見到您的小孩子，也很高興廚房裡有訪客，這也讓我們在長途飛行中保持娛快！」最近她招待了一個五個月的嬰兒約半個小時，而她的母親則去洗手間整理她的物品，那位母親相當感激她的幫忙，「這是她 22 小時旅程內最好的30分鐘！」

最後，她也表示：「帶著孩子一起飛行，可能會帶來很大的壓力，所以讓機組人員幫助你休息一下。」