台中市警一分局在一處工地前，發現1輛自小客違規停車，趨前盤查發現車上竟坐了8個人，全部都是越南籍，經清查身分，有4人為失聯移工，1人更因案遭檢方發布通緝，遂將5名越南移工帶回，訊後依法移送。

中市第一分局民權派出所警員孫嘉鴻、林佑濱，上周在中區大誠街與成功路口巡邏時，發現1輛自小客車違停路邊，趨前勸導時，赫然發現車上擠了8人皆為越南籍移工，經過盤查後，其中4名乘客竟為失聯移工，其中1人更是被地檢署通緝在案。

警方指出，當時1名越南籍乘客欲開車門下車，遭警方制止後始配合盤查。由於部分乘客無法出示身分證件，經進一步追問後，其中4人坦承是逃逸移工，隨即通報巡邏警網協助處理，並將這4名移工帶回派出所進一步查證。

4名越南逃逸移工遭識破後，坦承逃跑期間都在工地打零工，擔心被遣返而不敢出示證件，其中1名移工同時還是地檢署發布通緝在案，訊後解送台中地檢署歸案及移民署台中專勤隊進一步調查。

警方呼籲，根據《就業服務法》相關規定，任何人不得非法容留外國人從事工作，違反者將面臨高額罰款甚至判處有期徒刑，也提醒民眾，如發現雇主非法聘僱移工，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關或撥打0800-000978專線檢舉。