民進黨總統當選人賴清德將在20日宣誓就職，國民黨縣市首長是否出席就職典禮為各界關注焦點，花蓮縣長徐榛蔚14日表示，0403強震後，縣內還有許多工作須推動，且當天正逢花蓮縣議會定期大會縣政總質詢之際，應該不會參加，但還是祝褔賴總統。

徐榛蔚今天出席花蓮縣議會第20屆第3次定期大會縣政總質詢，議程休息期間，面對媒體詢問是否參加520總統就職典禮時，先是恭喜賴清德即將上任，並說明不參加典禮的原因。

她說，花蓮正逢0403大地震後重建期間，目前尚有許多工作必須推動，地方也有很多行程，且台北往返花蓮的公路還有相當多困境要解決，有時間就會去，但地方行程多、公務量大，加上當天正逢議會總質詢之際，「應該是不會參加」。

據了解，藍營縣市首長已經確定出席520總統就職典禮者，包含台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安跟基隆市長謝國樑則表示會調整行程。