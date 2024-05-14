好市多貝果4月底時漲價100元引起會員反彈，沒想到不到半個月，今天有網友在賣場發現，好市多貝果降價了，減價35元，好奇之後有沒有可能降回原價，引發討論，有網友透露，連賣場結帳人員都說是找名目漲價。

原PO今天在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自從好市多貝果加了4個字「經典水煮」，從100多元漲價成200多元之後就沒再買過，沒想到今天去好市多看到貝果竟然降價，不知道有沒有可能降回原來的價錢。

回顧好市多貝果價格，未漲價前的價格為159元，品項名稱是「綜合貝果麵包12入」，4月底漲價後變成「經典水煮窯烤貝果12入」259元，漲幅高達62.9%；現在降價35元，12入變224元，還是比原價貴40.9％。

貼文曝光後，許多會員紛紛留言，「漲價可以，但是漲得太誇張大家就要有所反應」、「大家忍住半年不買搞不好有機會」、「降價35元大家就嗨了，忘記才剛漲100元」、「昨天看見還有很多，沒人買」。

還有網友觀察發現，好市多一貫的套路是先漲價試水溫，當買氣減少就會降價，待消費者回籠，就保持漲價後的價格；還有人透露「我只能說，結帳人員自己都說是找名目漲價，我是不可能買」；不過也有部分人表示，就算好市多貝果漲價，還是比外面賣得便宜。