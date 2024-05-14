高雄輕軌又遭車輛闖入，昨（13日）晚9點5分，一輛由21歲陳姓男子所駕駛的白色BMW，疑似恍神闖入輕軌大順路段軌道區動彈不得，警方獲報立即到場協助BMW脫困並依法開罰，影響輕軌列車運作約40分鐘，高捷公司立即啟動接駁讓旅客繼續旅程。

陳男駕駛的BMW，昨晚疑似因恍神或路況不熟，於三民區大順路與日全街口，將BMW開進輕軌軌道區受困，警方獲報立即前往處置，並協助當事人將車輛脫離軌道區。

警方表示，陳男經沒有發現酒駕跡象，因闖入輕軌軌道區，已違反「大眾捷運法」製單予以告發，並移請市府交通局裁罰，最高可處新臺幣7500元罰鍰，整體事故於9點48分完成排除。

高捷公司表示，受影響區間為輕軌大順民族站與灣仔內站之間，事故排除後，經巡視軌道確認沒有異常後，就立即恢復通車，整體影響列車運行約40分鐘，期間立即啟動公車接駁協助旅客繼續旅程。