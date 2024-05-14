桃園市警察局保安警察大隊霹靂中隊員警，日前巡邏行經蘆竹南崁路一帶，發現一民眾形跡可疑，員警欲下車盤查之際，該民眾與員警對上眼心虛立即拔腿狂奔，員警於後一路追躡至蘆竹區市場，攔停後查證該民眾身分，發現為陳姓越南籍失聯移工，全案依違反入出國及移民法移請內政部移民署桃園市專勤隊偵辦。

保安警察大隊大隊長李維振表示：霹靂特警除了執行特殊攻堅勤務外，平時亦會擔服轄區巡邏任務，透過巡邏發現潛在的治安要點，懲奸除惡，為維護市民生命及財產安全及良好治安環境貢獻心力。