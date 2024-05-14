《媽，別鬧了！》集結實力派演員，將於5月25日於高雄文化中心至德堂演出。（故事工廠提供／任義宇高雄傳真）

改編自Netflix同名喜劇影集的《媽，別鬧了！》舞台劇，集結金鐘獎三屆金鐘獎得主王琄、金鐘獎最佳男配湯志偉、北影影后陽靚、入圍過金鐘女配的李劭婕等實力派演員，上演超「鬧」家庭故事，在今年3月29日推出後便引發熱議，故事工廠宣布本月25日將於高雄文化中心隆重登台。

《媽，別鬧了！》改編自Netflix同名喜劇影集，與原著陳名珉散文《我媽的異國婚姻》；故事取材自真人真事，故事描述年近花甲的母親王玫玫，歷經中年喪偶後，開始沉溺交友網站追愛；小女兒若敏和渣男糾纏不清，甚至為他揹上一屁股債；看似平靜自律的大女兒如蓉，對爸爸生前留下的「萬能許願券」許願，無意間將五年前還在世的爸爸召喚到了現在，展開一連串驚奇荒誕、笑中帶淚的家庭故事。

編導黃彥霖指出，很多女性長輩即便喪偶、失婚，也從不把尋找第二春列入考慮，因此故事創造治癒人心的「熟齡追愛」、「與逝去的摯愛共存」的議題，更讓人省思存在熟齡族群的心理需求仍有待更多同理與重視，獻給那些認為自己在「鬧」的人，希望他們知道自己不孤單。

《媽，別鬧了！》，主演集結金獎卡司，除了三屆金鐘獎得主王琄、金鐘獎最佳男配湯志偉、北影影后陽靚、入圍過金鐘女配的李劭婕，還有許多實力派演員包括劉珊珊、郭耀仁、呂名堯、福地祐介。

這次飾演和家人爭吵不斷角色的陽靚說「這齣戲每一段都不輕鬆」，尤其我不愛控制別人，就花更多時間同理這個角色。福地祐介也分享，原本他的參演是為這齣戲增添異國戀情色彩，因此需要回頭去思考自己身上的「異國特質」是什麼。

女主角王琄認為，舞台劇版要傳達的主要議題非常不同，所以這齣戲中一家人的樣子和表演質地也都和影集版很不一樣。飾演爸爸的湯志偉則說「每個人都有家」，這齣戲會提醒每個人，不管在外面遇到什麼不如意，家人永遠都會給你守護和支持。

故事工廠指出，《媽，別鬧了！》在首演之後獲觀眾留言盛讚，該劇將於5／25於高雄文化中心至德堂登場，適逢母親節當月，獲新光三越左營店的青睞邀約，期許帶給媽媽們身心暢快的五月，後續於6月22日有臺南場、8月1日新竹場、8月17日桃園場，欲購票可上TixFun售票網。