大陸人力資源和社會保障部13日發佈2024年「三支一扶」計畫，明確今年中央財政支持招募3.44萬名大學畢業生到基層從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興等，服務期為2年。

大陸人社部人力資源流動管理司司長張文淼介紹，今年招募計畫向脫貧地區、東北地區、邊疆地區、民族地區、革命老區等傾斜。各地要緊貼推進鄉村全面振興需要，著重開發基層事業發展急需崗位，確保8月底前完成招募選拔工作，9月初新招募人員入職服務。

根據中新網引述大陸人社部、財政部近日印發通知，要求各地做好經費保障工作，確保「三支一扶」人員工作生活補貼達到政策標準並按月足額發放，落實一次性安家費，按規定繳納社會保險費，發放艱苦邊遠地區津貼。有條件的地方可在政策框架內結合實際繳納住房公積金，按規定辦理補充醫療和商業保險等。

該通知還提出，大力加強「三支一扶」人員教育培訓，實施能力提升專項計畫，鼓勵在推動基層發展中鍛煉成長；全力做好服務期滿人員的就業服務工作，拓寬基層留用管道，多措並舉促進「三支一扶」人員紮根基層成長成才。

據了解，從2021年第四輪「三支一扶」計畫實施以來，全大陸已選派12.17萬名畢業生到基層服務，對引導鼓勵青年到基層工作、加強基層人才隊伍建設、助力鄉村全面振興。