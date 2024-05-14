監察院今指出，據審計部函報，台南市政府辦理下水汙泥處理再利用計畫示範驗證工程，已支付廠商1億179萬元，仍未能達成汙泥減量再利用的計畫目標，衍生相關履約爭議，導致機關權益受損等違失，因此監委將申請自動調查。

監委陳景峻、郭文東表示，本案工程執行期間，市府有無依契約規定控管進度？相關督導廠商之管理作為為何？仍衍生工程延宕、履約爭議等情事之癥結原因為何？該爭議後續之調解結果為何？均有深入瞭解必要。