準總統賴清德520即將就職，傳出國民黨主席朱立倫收到邀請函，但同時也收到行政院副院長鄭文燦提告妨害名譽自訴案的訴狀，鄭文燦13日回應，若朱以此做為出席的條件，他願意撤告；對此，國民黨立委洪孟楷今在立法院議場前受訪表示，不希望執政黨將就職典禮變成要箝制在野黨、威脅在野黨主席出席與否的工具。

洪孟楷說，過去開記者會都有所本，也收到不起訴書，但沒想到鄭文燦現在又再次提告，不知道鄭文燦為什麼要持續這樣做，現在也傳出鄭文燦提到希望朱立倫出席520就職就撤告，難道總統就職典禮變成是司法個人的意氣之爭的工具嗎？

洪孟楷指出，黨團大會做成一致決議不出席，但不代表杯葛，當然是預祝就職典禮順利圓滿，不管是任何國家慶典都希望順利圓滿，在野黨可以理性攻防，對於國家不會兒戲。

他提到，民進黨2008年形容前總統馬英九的就職典禮是「國民黨的慶功宴」，2008年的民進黨沒有出席馬英九的就職典禮，當時民進黨立院黨團總召柯建銘稱是「國民黨的慶功宴，我們去幹嗎？」現在我們沒出席，但沒有這樣的想法，而是祝福中華民國國運昌隆，不希望執政黨將就職典禮變成箝制在野黨、威脅在野黨主席出席與否的工具。

民進黨立委林楚茵表示，有關告訴的部分，是否撤告尊重當事人；至於是否參加520就職典禮的部分，對國民黨來說，2024你們也是有派代表來選舉的，不要讓別人覺得選輸就翻桌，不要讓外界覺得選輸了沒風度。

林楚茵說，參與520是屬於國家的盛事，不是民進黨的盛事，如何讓台灣民主制度在外賓面前展現給全世界看很重要，蔣萬安部分是鼓勵他，一起參加這場民主盛事，是不是也是對於他祖父和曾祖父的一種尊敬。