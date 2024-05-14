買冷氣除考慮價錢，也要依照室內大小選擇，經營家電行的「強老闆」表示，購買冷氣可從型號辨別瓦數，以型號LSN52DHP來說，當中數字52插入一個小數點，5.2是該台冷氣的瓦數，5.2再除以0.64，得到數字8即為適用的冷房坪數大小，過去台電也曾說，室內空間大、冷氣瓦數不足，壓縮機不斷運轉下會更耗電。

強老闆於臉書粉專指出，使用新買的冷氣冷房效果不佳，很可能是一開始沒有選到適合的冷氣，他表示，冷氣的冷氣能力，主要是看冷氣瓦數，瓦數可從冷氣的型號去分辨，他以冷氣型號LSN52DHP為例來說，數字52間插入一個小數點，5.2就是該台冷氣的瓦數。

強老闆說，把瓦數除以0.64，就能算出該台冷氣適用最大坪數，把5.2除以0.64，得到8.125，適用坪數大約是8～10坪。客廳他建議至少要買5.2瓦，但如果有西曬、頂樓加蓋等不利條件，瓦數要再往上增加，臥室部分他建議選2.8瓦，大約是4坪左右。

台電過去也曾表示，室內空間大但冷氣瓦數不足，會讓壓縮機一直運轉，反而更耗電。