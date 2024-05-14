「嶺南畫派宗師」歐豪年4月25日在台北市信義區自宅辭世，享耆壽90歲，家屬低調未舉辦告別式，據了解，因部分家屬對歐豪年死因有意見，台北地檢署已於5月3日解剖遺體，待法醫研究所鑑定死因。北檢將全案列「相字案」處理中。

據了解，檢方僅採集部分臟器檢體，遺體已發還家屬處理。

歐豪年於1935年生於廣東，出身書香門第，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，並以寫生自我鍛鍊，筆墨章法皆有獨到之處，1960年受聘為崇基學院（香港中文大學前身）中文系國畫科講師。

歐豪年在1968年應國立歷史博物館邀請來台舉辦伉儷聯展，與寶島結下不解之緣，1970年獲中國文化學院（現為文化大學）創辦人張其昀敦聘，於美術系任教並遷居台灣，而後獲頒為中華學術院哲士、華岡教授、董事會董事，並亦曾出任系主任，使嶺南畫派拓展於台灣畫壇，且先後獲頒法國國家美術學會巴黎大宮博物館雙年展特獎，及韓國圓光大學、美國印第安那州波里斯大學、輔大、香港中文大學、文大等校名譽博士。