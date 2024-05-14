5月20日總統、副總統就職典禮即將登場，位於前線的金馬酒廠分別獻上限量紀念酒。馬祖酒廠與泰山企業攜手打造520總統就職國宴用酒，以「TEAM TAIWAN挺台灣」為發想，採用經52天自然發酵的高梁；金門酒廠則與黑松公司合作，以「堅強驕傲ㄟ台灣人」為主題，採用58度金門高粱裝瓶。

為歡慶520日總統、副總統就職大典，金門酒廠與黑松企業打造就職紀念酒。（金門酒廠提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

連年獲得國宴用酒殊榮的馬祖高梁，今年再度取得總統、副總統獨家親自授權，發行「TEAM TAIWAN挺台灣」520限量紀念酒，有瓷瓶、玻璃瓶兩款，即起開放預購，瓷瓶2180元，限量8000瓶，玻璃瓶999元，限量1萬8000瓶。

金門酒廠則以「堅強驕傲ㄟ台灣人」為主題，採用最貼近台灣精神的58度金門高粱酒打造紀念酒，青綠色瓷瓶呼應台灣人堅韌的草根性格，瓶身則有「堅強驕傲ㄟ台灣人」8字，售價2000元，玻璃瓶則為680元，即起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購。

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