鴻海集團2016年入主日本大型電子企業夏普，當時合計以5890億日圓價格取得夏普66％股權，但日媒指出，因近年LCD面板業務低迷，夏普旗下堺工廠（SDP）在今年9月底前停止運作。

夏普堺工廠主要生產電視用的LCD面板，根據《日經亞洲》報導，夏普為因應LCD面板業務低迷關閉堺工廠，是夏普削減成本所採取措施的一部分。

報導指出，夏普希望藉由縮小業績持續不振的液晶面板事業、改善獲利，還可能將其位在日本三重縣和其他縣，生產智慧型手機中、小型面板的工廠工程師調往Sony的半導體企業。

夏普2009年創立SDP，投資金額約4.3億日圓左右，由於SDP業績惡化，夏普2012至2016年陷入財務困境，在截至去年3月的會計年度，夏普為LCD面板業務提列1884億日圓的資產減損。

報導提到，夏普堺工廠已決定9月停產，工廠目前有足夠的庫存，可滿足對電視製造商客戶的供給承諾。