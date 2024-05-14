工研院積極推動「生醫創新跨域合作平台」，正式宣布與寬量國際簽署「生醫創新跨域合作平台」策略夥伴合作協議書，不僅將與國際資本市場對接，還將共同匯聚優秀的生醫新創團隊，進行一系列的平台鏈結和合作，並於不同的專業領域進行媒合。

工研院2023年起致力推動建構「生醫創新跨域合作平台」，攜手國內資本市場在生醫領域展開戰略合作，從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入、同時推進，尋找、輔導國內適合的生醫新創團隊，提升其研發能量，透過導入資金動能，幫助生醫新創加快商品化腳步，盼能完善智慧醫療生態系。「生醫創新跨域合作平台」繼中華開發資本加入後，第二家「寬量國際」也正式加入，預計在這兩大重要生醫資本基金的支持下，「生醫創新跨域合作平台」將成為臺灣生醫產業生態系的重要推手。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，這次寬量國際的加入，顯示外資或是資本市場其實都已逐漸重視臺灣的生技產業潛力。此外，生醫創新跨域合作平台也持續透過成功創業家及國際大廠，打造技術合作和經驗交流平台，加速生醫新創的產品開發和應用腳步，進而逐步鞏固和擴展臺灣生醫產業生態系，站穩臺灣市場、布局全球商機。

寬量國際執行長李鴻基在致詞中表示，過去臺灣產業的成功，其實後面都有重要的造浪者，寬量國際希冀透過「生醫創新跨域合作平台」與工研院強強聯手，將扶植協助此波生技浪潮中乘風破浪的企業家及新創家，以生醫創新跨域合作平台將浪頭上的企業家與新創家推向國際市場並跟上國際浪潮。

寬量國際策略長谷月涵指出，臺灣醫療產業規模雖然尚小，但仍極具潛力發展優勢，尤其從2021年起，臺灣生物科技指數大幅超越香港和美國，也表示臺灣生技產業已是下一波國內外投資人的潛力聚焦主軸。所以鼓勵生醫新創積極開發產品核心優勢，隨著開發項目進程推進至後期、進入授權或上市將會加速增加市場價值。