台南房市十大熱門路段摘要。圖／台灣房屋提供

台南市受惠南科效應，帶動房市強強滾，2023年十大熱門路段，由高鐵台南站所在地歸仁區的高發二路，勇奪冠軍，年度核貸筆數突破4百筆，第二名和第三名分別由及北區文成一路、以及永康區東橋五路包辦，銀行鑑價估值最低的前三名路段，包括歸仁區的高發二路、南區的萬年七街、以及仁德區的德崙路，每戶平均鑑價估值都在850萬元以下，換句話說，台南房價高漲之後，只有這3個路段房價不到千萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮14日表示，根據聯徵中心資料統計，2023年台南市最熱門申貸路段，排行榜前三名分別由歸仁區的高發二路、北區文成一路、以及永康區東橋五路獲得，核貸筆數分別是422筆、204筆和185筆。

李家妮指出，台南十大熱門路段的銀行平均鑑價估值，多數都從千萬元起跳，只有歸仁區的高發二路、南區的萬年七街、以及仁德區的德崙路等3個路段，每戶平均鑑價估值在千萬元以下，分別是758萬元、802萬元、以及812萬元。

觀察台南十大熱門路段中，就有超過半數路段，位於熱門重劃區，除了冠軍路段高鐵特區的高發二路，其他還包括鄭子寮重劃區的文成一路、東橋重劃區的東橋五路、南台南站重劃區的崇元一街、舉喜重劃區的萬年七街、以及九份子重劃區的生態街等。

她說，主要是新興重劃區，建案具備未來增值潛力高、物件選擇多元、建築屋齡輕、路段街廓新穎等優勢，而最具吸引力的就是房價普遍比市區親民，因此，磁吸不少小資族購屋進場，然而，隨著台南房價持續高漲，以重劃區買氣熱度加上商圈成熟度到位，即便是蛋白重劃區，房價也隨之水漲船高。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，歸仁區高發二路位屬台南高鐵特區，也是沙崙智慧綠能科學城所在地，高發二路鄰近台南三井Outlet及高鐵站，路段更聚集中研院南部院區、沙崙綠能科技示範場域，周邊還有成大沙崙醫院及陽明交通大學台南院區，龐大的產業與醫療就業人口成為購屋主力，加上擁有Outlet與高鐵站做為區域生活機能紅利，帶動自住及投資買氣力道強勁，近年光高鐵特區就有逾2千戶的推案量能，其中，指標大案就包括位於高發二路上的「晶悅首發」及「達麗國家強棒」，主推2到3房低總價小宅，隨預售建案陸續完工，也展現出旺盛的買氣。

而排名第二的熱門路段北區文成一路，位屬鄭子寮重劃區，該生活圈具備優質學區與成熟機能，區內高質感大樓林立，加上北外環快速道路開通可迅速連結南科，深受南科新貴青睞，發展為台南高級住宅區之一，該路段主要受500戶指標大案「遠雄北府苑」推升買氣，由大咖建商及建築大師聯手打造，每坪最高成交單價已站穩4字頭。