立法院14日院會三讀通過「姓名條例部分條文修正案」，立委高金素梅（右）、蘇巧慧（左）相擁而笑。（姚志平攝）

立法院今日三讀通過《姓名條例》修正案，內政部長林右昌表示，姓名認同是非常重要的，這不僅代表社會的進步，也是整個社會文化的提升，這次修法重點主要增訂原住民族可使用原住民族文字單列名字，不必侷限於中文姓名，具有歷史性意義，是族人、民間團體、立法委員、政府長期努力的結果，透過姓名登記，促進族群融合平等，更進一步認識了解彼此，讓原住民族文字原味呈現原住民族文化。

現行法規定，辦理戶籍登記、申請歸化或護照時，應取用中文姓名。內政部書面報告表示，行政院在111年2月11日會議決議，對原住民族姓名單列原住民族文字，原則應予尊重，並在113年3月28日決定，原住民姓名可單列原住民族文字，而本次三讀條文也增訂，台灣原住民族依其文化慣俗登記傳統姓名者，得使用原住民族文字。條文中也增訂，台灣原住民族基於文化慣俗，得申請改名。

林右昌說明，過去規定原住民族姓名僅可以登記「漢人姓名」、「漢人姓名並列羅馬拼音」、「中文傳統名字」或「中文傳統名字並列羅馬拼音」，這次修法通過後，增訂原住民族可以使用原住民族文字單列為名字，並新增原住民族依其文化慣俗改名時，因非屬個人因素改名者，不列入次數計算。

另也為族人爭取額外權益，像是原住民族在出生登記及初設戶籍登記，直接採用傳統名字登記，之後想改用漢人姓名及又再次回復傳統名字，將以1次為限。

林右昌指出，這次姓名條例修法，用法律維護原住民族的文化慣俗，原住民族語言是原住民族文化的一部分，鼓勵原住民族傳承族人的文化，未來針對技術性及行政上應更改的措施，將與其他相關部會討論，一同精進改善。

民進黨立委蘇巧慧指出，今年第四度修正終於將原住民族登記的事宜，明定以原主民族文字單列傳統姓名的權利，不必再綁漢人姓名或音譯過的中文傳統姓名，這是國家以法律肯認原住民族語言及姓名權的象徵。

無黨籍立委高金素梅表示，原住民法案還有很多，像是原住民保留地禁伐補償，身為一個原住民立委，聽到三讀通過原住民的任何法案，眼淚都想留下來，這是大家辛苦的成果，希望原住民族在自我認同上，可以非常驕傲地站起來，希望新政府上任後也能本著尊重原住民的自覺，繼續給予支持。