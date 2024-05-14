一名分享居家清潔與實用妙招的抖音博主，日前在社群平台上曬出一支影片，教大家如何清除廚房抽油煙機濾網上的油污，以及如何不用開瓶器來開酒瓶，而獲得熱烈討論。

據《每日星報》，一名帳號為「安德魯生活駭客」（AndreLifeHack）的抖音主播，曬出了一段清潔濾網的影片，見他用熱水澆在充滿油污的濾網上，沒多久整張濾網就變得乾淨潔白。這段影片曝光後，引起熱烈討論。有人效仿他的做法認為「很有用」，但也有人表示，自己嘗試幾次後，根本沒用，不如拿去用洗碗機還比較快，意外掀起兩極討論。

事實上，安德魯是抖音上的紅人，因嘗試家庭妙招而聞名，擁有790萬粉絲。他一支擁有最多觀看數的影片，嘗試了不用開瓶器來開酒瓶的技巧而獲得大量讚賞，從影片中可見，安德魯受其他影片啟發，嘗試一邊旋轉酒瓶，一邊用打火機加熱瓶頸，約莫幾秒後，軟木塞自己噴了出來，全程沒有使用到開瓶器，令人嘖嘖稱奇。

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