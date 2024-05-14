韓國啦啦隊女神李多慧甜美外型加上精湛舞蹈實力，讓她自去年4月來台後人氣居高不下；今年從樂天女孩改當味全小龍女，更是話題不斷。李多慧不時透過影片分享來台日常。最近她就透露日前捐款花蓮強震的原因，更為此動用美金帳戶。

李多慧透露，自己在上個月第一次體驗到地震，因為強度非常大，因此她立刻上網查看是否有受災區；加上事後大小餘震不斷，讓她非常心疼並想盡一份心力幫忙，卻又不知怎麼捐款，於是找了樂天應援團山G哥協助。最後動用美金帳戶先轉帳給山G哥，再由對方代捐，直到確認款項捐出去後，李多慧才放下心回韓國。事後李多慧的30萬捐款收據也曝光，讓粉絲大讚她人美心也美。

影片嵌入自李多慧YouTube(自29:22起)

事實上，李多慧自從轉隊至味全龍後，傳出許多爭議，從空降隊長、與隊友傳出不合到近期的Ｃ位風波，讓她處在風口浪尖上。不過日前她在社群上傳一支她與籃籃、林襄合體，大跳「漢江貓咪」的短片，三人逗趣的模樣，讓粉絲看了直呼「太可愛了吧」、「難能可貴迎來三隻迷你貓」、「好喜歡這個組合」，同時也讓三人感情不好的傳言不攻自破。