傳聞已久的外送平台併購案，14日底定！台灣foodpanda位在德國的母公司Delivery Hero發布聲明，將以9.5億美元（約新台幣308億）出售台灣外送事業，交易對象為Uber Technologies。

foodpanda交易案先前傳得沸沸揚揚，台灣foodpanda今年3月下旬一度澄清「短期內不會有類似（出售）計劃」，結果5月中拍板，以逾300億元成交；Uber也將購入Delivery Hero價值3億美元新發行普通股。

Uber Eats台灣總經理李佳穎。（Uber Eats提供）

在Delivery Hero發聲明後，Uber Eats台灣總經理李佳穎隨即發出新聞稿，對於這項交易「感到振奮」，她強調，這象徵Uber Eats持續深耕台灣及所有Uber Eats服務的地方的承諾。李佳穎說，希望併購案能於2025年完成核准，在這之前，營運不會改變。

foodpanda表示，此協議必須經公平交易委員會等主管機關審核，審查完成前，各項服務維持不變。foodpanda將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。