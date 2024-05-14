新竹市忠靈祠園區幅員廣闊，每年清明節前夕、春祭及秋祭時節，皆有眾多長輩們前往忠靈祠探望已故親友，為照顧高齡民眾及行動不便長者，市府向中央爭取70萬元經費，改善忠靈祠公廁外無障礙坡道，已於去年完工並開放，不少長者也感受到使用公廁更加方便。

忠靈祠主要為安置過世的英勇軍人或具榮民身份的退伍軍人，市府民政處指出，每年清明節前夕、春祭及秋祭時節，皆有眾多長輩們前往忠靈祠探望已故親友，因此設置無障礙設施尤其重要。

原忠靈祠戶外公廁無障礙坡道，因斜度尚未符合建築物無障礙設施設計規範，市府立即積極著手改善，並於去年8月完工，提供舒適、安全及人本的無障礙環境造福市民，落實「幸福友善」施政目標。

新竹市長高虹安指出，為保障身障者權益，市府於去年向內政部役政司主動爭取70萬元經費，積極改善忠靈祠公廁外無障礙坡道，並於去年8月完工，盼提供舒適、安全及人本的無障礙環境造福市民。

陳奶奶的老伴因去世後安置於忠靈祠，每年清明期間，家中晚輩一定會陪伴陳奶奶到忠靈祠祭拜陳爺爺。但陳奶奶因年事已高，長期需以輪椅代步，在戶外公廁無障礙坡道完工後，讓陳奶奶能更加方便使用公廁，對於市府的積極用心，奶奶的家人們都感同身受並肯定市府的貼心之舉。

市府指出，這次除了完成忠靈祠戶外公廁無障礙坡道外，竹市殯葬管理所也盤點既有殯葬設施，檢視建築物是否符合無障礙規範，並將須強化的部份予以改善，讓長輩與身障者們享有嶄新的無障礙通道。