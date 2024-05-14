24歲張姓男子狠心殺害29歲陳姓妻子與其68歲劉姓岳母、3歲繼子後攜愛犬逃亡6天，被新北地檢署聲請收押禁見裁准。他在看守所與日前也被收押禁見的海山警分局涉貪瀆的陳姓巡佐、毒品犯同房，心情平靜沒有太大起伏。

據了解，張男在看守所內早餐吃了饅頭配紅茶，中餐則吃滷雞翅、時蔬冬粉、炒大白菜，還有飯後甜點綠豆甜湯，晚餐為蔥爆羊肉、炒雙花菜、貢丸蛋花湯，他與先前涉包庇賭場的陳姓巡佐、毒品犯同房，心情平靜沒有太大起伏。

張男初步供稱是因懷疑妻子劈腿與債務問題狠心殺人，但不願說明為何殺死小孩，被依殺人罪移送新北地檢署複訊時，面對記者提問不發一語，全程眼神朝下閃避媒體。

檢方複訊後向新北地方法院聲請收押禁見，院方開庭15分鐘後，參酌檢方所提相關事證，認為其涉犯家庭暴力殺人罪、以及故意殺害兒童等罪嫌重大，且有逃亡、偽造、湮滅證據事實，並且反覆實施同一犯行，裁定收押禁見。

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