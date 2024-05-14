陳伊不僅是Rakuten Girls(樂天女孩)成員，更以女團「伊梓帆」身分闖蕩演藝圈。擁有姣好外型與美麗臉蛋的她，還有著「虎牙甜心」的封號，不時在社群上PO出熱舞影片，擁有高人氣。而日前她曬出身穿比基尼、露出胸前傲人長輩的辣照，更吸引上萬粉絲朝聖。

陳伊趁著工作空檔到泰國旅行，並且在社群分享過程中的點滴，沒想到日前福利大放送，公開一系列身穿比基尼的養眼照。只見她對著鏡頭燦笑，露出招牌虎牙，甜美模樣讓許多粉絲怦然心動；不過視線往下一移，卻見黑色泳裝在胸前直接挖空，胸型和深邃事業線清晰可見。由於底部採高叉設計，兩側腰間同樣清涼，神秘三角洲地帶若隱若現，也充滿無限遐想空間。

這系列養眼照片曝光後，吸引大批網友湧入留言：「好辣好辣，辣出火了，辣到直噴鼻血」、「點亮了整個泳池」、「漂亮的泳裝，漂亮的陳伊辣妹」、「Cheers to your joyful weekend」、「太辣了，太正了，我受不了了」、「超甜美性感可愛」。