成人直播平台 SWAG 今年1月開始大舉招募「成人影片分類工讀生」，為平台內超過5萬部的成人影音分類，消息一出引發大量網友及媒體熱議。今（14）日 SWAG 表示，目前有多位工讀生完成階段性任務後回歸校園，但仍有數萬部影音尚未分類完成，因此將擴編單位，力徵更多有志之士。現役工讀生也幽默分享，曾看到有同事因突然被教召而喊著不願離開天堂。

SWAG 成人影片分類工讀生自1月徵才至今有近萬人瀏覽過該職缺，而每位工讀生的來頭也不小。剛報到一個月的Paul曾是一名VR產業的實業家，來打工之餘兼觀摩 SWAG 運作機制，只是剛分類完1千部作品的他也笑稱，用工作的態度來看片，真的很難有「反應」。

前海龍蛙兵士官長「壹柒柒」，接受SWAG邀請進軍成人影片。（圖／劉詠韻攝）

已完成6千部作品、現役唯一的女性分類員Stephanie建議，對這份工作有興趣的後輩們：「不要想太多。」但Stephanie也分享，曾有男同事工作沒幾天後就接到教召令，離開前笑說捨不得從天堂回到部隊，這讓她覺得很有趣。

SWAG 表示，工讀生需年滿18足歲且熟悉成人影片分類、姿勢或相關元素，工作內容為審查影片內容後，配置相對應的關鍵字，例如黑絲襪、OL、巨乳等。平台將以時薪200元來招募分類員，並享有同正職員工相關福利。

SWAG 公關Eric提及，平台希望可以在今年暑假結束前完成全部的影音分類，十分歡迎各大專院校的暑期工讀生，甚至在等兵單的男性朋友都可以來。