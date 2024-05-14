花蓮強震重創地方觀光，縣府除祭出振興方案，歷年的暑期重磅活動也會如期辦理，包括「夏戀嘉年華」跟「紅面鴨FUN暑假」等，將以創新、創意方式，吸引人潮進入花蓮，刺激地方經濟。另，聞名世界的日本「盛岡山車」今年11月有望五度到花蓮，屆時必能為地方掀起一波觀光熱潮。

花蓮強震重創地方觀光，縣府除祭出振興方案，7月也會如期舉辦「紅面鴨FUN暑假」活動，將以創新、創意方式，吸引人潮進入花蓮，刺激地方經濟。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

「夏戀嘉年華」跟「紅面鴨FUN暑假」是花蓮暑假的大型強檔活動，前者透過邀請知名歌手、樂團及在地音樂創作人登台演出，打造花蓮夏日音樂城，後者則將可愛造型的紅面鴨放在壽豐鄉鯉魚潭中央，搭配水舞、音樂與燈光效果，創造獨一無二的水舞秀，2項活動每年均成功吸引許多遊客到花蓮觀光。

觀光處觀光行銷科長柯博皙表示，暑假2場大型活動不因地震暫緩辦理，將利用地方大型觀光活動拉抬整體觀光效益，雖然目前沒有研議改變活動期程，但會盡全力發揮創新、創意及邀請超強卡司演出等方式，吸引人潮進入花蓮，刺激消費。

縣府觀光處長張志翔則說，震後觀光振興勢在必行，因此縣內歷年大型活動，包括暑期的夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、原住民族聯合豐年節等，年底的溫泉季、太平洋觀光節等也都會如期舉行。

他說，夏戀嘉年華預計在7月3日至7日登場，目前正積極邀請演出卡司，紅面鴨FUN暑假於7月13日登場後，活動時間為期1個月，屆時會有許多特色亮點，請民眾敬請期待。

聞名世界的日本「盛岡山車」曾4度到花蓮遊行踩街，據了解，該市計畫今年11月5度到花蓮，屆時必能為地方掀起一波觀光熱潮。（本報資料照片）

另外，日本盛岡市曾在2002年、2007年、2016年及2019年四度應邀到花蓮市，將擁有300年歷史的「盛岡山車」踩街遊行活動帶到花蓮，為地方掀起觀光熱潮，也為兩市之間搭起友誼橋樑，於2019年正式締結友好城市，據了解，該市計畫今年11月再到花蓮辦理活動，縣議員魏嘉賢也在臉書粉專分享消息。

柯博皙表示，今年初盛岡市曾拜訪市公所跟縣府，三方均對山車遊行一事表達歡迎態度，至於何時辦理、舉辦模式等相關細節，目前還在討論中；市長魏嘉彥則允諾市公所會全力協助辦理活動所需的相關支援，與縣府一起努力為花蓮振興觀光。