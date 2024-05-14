新北市萬里區今天（14日）早上發生一起機車自撞意外，1名男騎士撞到電桿摔落橋底，警消獲報到場救援，發現騎士已失去生命跡象，趕緊送醫搶救，但仍因傷重不治。

據了解，今天早上9時許有民眾向119報案，指稱在新北市萬里區內中福42號前，見到1名23歲蔡姓男騎士，騎車自撞電桿摔落橋底石頭邊，深度約達3米。

消防人員發現患者外科OHCA，利用器材車協助脫困。（新北消防局提供／張鎧乙新北傳真）

警消獲報立即趕抵現場救援，發現蔡男已失去生命跡象，立即給予急救並搬運到路面，隨即送往基隆長庚醫院急救，但最後仍因傷重宣告不治，詳細事發原因有待警方調查釐清。